Пожар в горной местности в Лерике локализован

Пожар, начавшийся в горной местности со сложным рельефом вблизи села Сору Лерикского района, локализован благодаря неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, операция по полному тушению огня продолжается.

Отметим, в тушении пожара участвуют сотрудники Государственной службы пожарной охраны, Войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, 1 вертолет авиационного отряда МЧС, а также работники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.