Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих услуги коронавирусным больным в Баку

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих услуги больным коронавирусом (COVID-19) в Баку.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих услуги больным коронавирусом (COVID-19) в Баку, продлен до 1 сентября.

Раньше этот срок был предусмотрен до 1 августа.