https://news.day.az/society/1372244.html Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих услуги коронавирусным больным в Баку
Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих услуги коронавирусным больным в Баку
Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих услуги больным коронавирусом (COVID-19) в Баку.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих услуги больным коронавирусом (COVID-19) в Баку, продлен до 1 сентября.
Раньше этот срок был предусмотрен до 1 августа.
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