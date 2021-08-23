Утверждены учебные планы на 2021-2022 учебный год в Азербайджане

Утверждены учебные планы общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, утверждены учебные планы и "Приложения к учебным планам" на 2021-2022 учебный год общеобразовательных учебных заведений Азербайджанской Республики, в которых обучение ведется на азербайджанском языке и других языках, с преподаванием языков малочисленных народов.