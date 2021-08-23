https://news.day.az/society/1372250.html Утверждены учебные планы на 2021-2022 учебный год в Азербайджане
Утверждены учебные планы на 2021-2022 учебный год в Азербайджане
Утверждены учебные планы общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.
Согласно приказу, утверждены учебные планы и "Приложения к учебным планам" на 2021-2022 учебный год общеобразовательных учебных заведений Азербайджанской Республики, в которых обучение ведется на азербайджанском языке и других языках, с преподаванием языков малочисленных народов.
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