В школах Азербайджана будут преподавать «Историю Победы»

В IX классах всех общеобразотельных учебных заведений путем включения в расписание занятий 1 часа внеклассных занятий будет преподаваться курс "История Победы".

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в приказе об утверждении учебных планов общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год.

Отмечено, что независимо от языка обучения во всех классах курс будет преподаваться на государственном - азербайджанском языке.