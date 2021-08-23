https://news.day.az/society/1372260.html В школах Азербайджана будут преподавать «Историю Победы»
В школах Азербайджана будут преподавать «Историю Победы»
В IX классах всех общеобразотельных учебных заведений путем включения в расписание занятий 1 часа внеклассных занятий будет преподаваться курс "История Победы".
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в приказе об утверждении учебных планов общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год.
Отмечено, что независимо от языка обучения во всех классах курс будет преподаваться на государственном - азербайджанском языке.
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