В Азербайджане за сутки выявлено 2 945 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 027 человек, скончались - 32, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 394 451 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 346 810 человек вылечились, 5 340 скончались, число активных больных - 42 301.

За последние сутки проведено 10 079 тестов, за прошедшее время - 4 329 920 тестов на коронавирус.