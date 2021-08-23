Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 348 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 279, вторую дозу получили 69 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 170 724, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 713 422, вторую дозу получили 2 457 302 человека.