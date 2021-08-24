Начинается выбор вакансий для приема на работу учителей по срочному контракту

С сегодняшнего дня начинается выбор вакансий для приема на работу по срочному контракту.

Как сообщает Day.Az, выбор вакансий начнется с 11: 00 и будет осуществляться в централизованном порядке с применением программного обеспечения для приема учителей по срочному контракту. В ходе выбора вакансий кандидатам будет предоставлено право выбрать 4 вакантных места.

Кандидатам следует до 10:59 26 августа на своей личной странице выбрать вакансию и подтвердить электронную заявку.

На этапе выбора вакансий по срочному контракту могут участвовать кандидаты, набравшие 30 и выше баллов на тестовом этапе конкурса.