Во дворе дома в Гадруте обнаружена бомба

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции регулярно продолжают профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Ходжавендского отдела полиции обнаружили бомбу "М-85" во дворе одного из домов на территории освобожденного от оккупации поселка Гадрут. Указанная территория была немедленно взята под контроль, сотрудники Агентства по разминированию были проинформированы об обнаруженном взрывном устройстве.

После обезвреживания бомбы была обеспечена безопасность территории.