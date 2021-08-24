https://news.day.az/society/1372431.html Экс-главе ИВ Шамкирского района продлили срок ареста
Экс-главе ИВ Шамкирского района продлили срок ареста
В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста в отношении экс-главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.
Как передает Day.Az, согласно решению, принятому на процессе под председательством судьи Медины Багировой, срок избранной меры пресечения в отношении Алимпаши Мамедова продлен еще на 3 месяца.
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