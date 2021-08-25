Когда я вижу тяжелобольных коронавирусом без прививки, хочу задать всем один и тот же вопрос: почему вы вовремя не вакцинировались?

В то время как многие страны мира до сих не имеют доступа к вакцинам, Азербайджан самостоятельно, без чьей-либо помощи осуществил закупку нескольких видов вакцин. К сожалению, несмотря на довольно большой запас прививок, в Азербайджане остается часть населения, которая по тем или иным соображениям категорически против вакцинации. С этим и связан резкий рост суточных заражений COVID-19 в нашей стране.

Об этом Day.Az сказала координатор пандемической больницы, врач-инфекционист Вусала Яшар.

Наша собеседница сообщила, что согласно результатам первой недели нахождения пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии, абсолютное большинство не были вакцинированы.

"Люди задаются вопросом: в чем смысл вакцинации, если нет 100-процентной гарантии того, что не заразишься коронавирусом? Смысл в том, что привитый человек страхует себя от летального исхода, либо попадания в отделение реанимации и интенсивной терапии. Вероятность плохого сценария равна 1 к 10, но это естественно. Ведь у нас нет однозначной уверенности в том, что пища или вода, которые мы едим и пьем, являются абсолютно безопасными. Около 90% поступающих к нам в больницу заразившихся не прививались. В то время как 10% привитых переносили болезнь в легкой форме. Разве это не достижение, разве это не повод пойти и вакцинироваться?", - задается вопросом врач.

Вусала Яшар напоминает, что при рождении ребенка ему делают прививку в роддоме, благодаря чему ребенок получает защиту от гепатита В.

"Вакцинация является лучшим способом для предотвращения распространения COVID-19, так в чем причина антивакцинных настроений в обществе? Уже полтора года мы боремся с пандемией. Сегодня, когда я вижу тяжелобольных граждан без прививки, хочу задать всем один и тот же вопрос: почему вы вовремя не вакцинировались? Вам нравится лежать в реанимации? Вы осознанно ставите под угрозу свои здоровье и жизнь", - заявила она.

Врач-инфекционист жестко высказалась о людях, получающих поддельные ковид-паспорта.

"В этой связи я бы предложила отказаться предоставлять медицинскую помощь тем, кто приобрел поддельные ковид-паспорта. Да, этот метод выглядит жестоким, однако нельзя забывать, что такой безответственный гражданин подвергает опасности не только себя, но и всех, с кем он контактирует. Мы живем в обществе, соответственно должны подчиняться законам этого общества", - подытожила Вусала Яшар.

Абдул Керимханов