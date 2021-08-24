Ждут ли ограничения невакцинированных учителей?

"Вопросы, связанные с ковид-паспортами и сертификатами о противопоказаниях, актуальны".

Как сообщает Day.Az, об этом на онлайн-вебинаре, посвященном вакцинации работников системы образования, сказала заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева.

Она отметила, что педагоги, прошедшие вакцинацию, будут легко привлекаться к учебному процессу: "Но из-за того, что обучение - массовый процесс, мы не можем впустить в массы людей с противоопоказаниями, ставя под угрозу здоровье других. B этой связи будут применены определенные ограничения. Эти вопросы обсуждаются".