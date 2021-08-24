Синоптики прогнозируют дожди в Баку

Обнародована погода на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди.

Есть вероятность гроз. Во второй половине дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-27° тепла, днем - 30-34° тепла. В Баку ночью будет 25-27° тепла, днем 32-34° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды: на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 26-27° тепла, на южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) 27-28° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 августа на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и ливни. В горных и предгорных районах град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.