https://news.day.az/society/1372483.html В Азербайджане снимаются ограничения на ловлю рыбы - Дата
В Азербайджане снимаются ограничения на ловлю рыбы - Дата
В Азербайджане первого сентября истекает срок моратория на ловлю рыбы, введенного с первого мая в связи с нерестом.
Об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, сообщает Day.Az.
"Граждане, желающие заниматься промышленным рыболовством, могут ознакомиться с правилами на сайте министерства экологии и природных ресурсов - www.eco.gov.az", - сказала Самедова.
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