В Азербайджане снимаются ограничения на ловлю рыбы

В Азербайджане первого сентября истекает срок моратория на ловлю рыбы, введенного с первого мая в связи с нерестом.

Об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, сообщает Day.Az.

"Граждане, желающие заниматься промышленным рыболовством, могут ознакомиться с правилами на сайте министерства экологии и природных ресурсов - www.eco.gov.az", - сказала Самедова.