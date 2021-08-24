Режиссер AzTV умерла от коронавируса

Режиссер Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанское телевидение и радио" (AzTV) Арзу Мамедова (Мевлуд) умерла от коронавируса (COVID-19).

Об этом АПА сообщила начальник Отдела социального медиа и связей с общественностью AzTV Наргиз Рафиева, передает Day.Az.

А.Мамедова была сотрудником редакции литературно-драматических передач канала "Культура".

Аллах рехмет элесин.