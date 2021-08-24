https://news.day.az/society/1372512.html Режиссер AzTV умерла от коронавируса
Режиссер AzTV умерла от коронавируса
Режиссер Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанское телевидение и радио" (AzTV) Арзу Мамедова (Мевлуд) умерла от коронавируса (COVID-19).
Об этом АПА сообщила начальник Отдела социального медиа и связей с общественностью AzTV Наргиз Рафиева, передает Day.Az.
А.Мамедова была сотрудником редакции литературно-драматических передач канала "Культура".
Аллах рехмет элесин.
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