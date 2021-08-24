https://news.day.az/society/1372514.html Пожар на проспекте Гейдара Алиева в Баку потушен
Пожар на проспекте Гейдара Алиева в Баку потушен
Пожар на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе города Баку был потушен в короткие сроки благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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