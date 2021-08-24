Арестован зять Алима Гасымова

Эльнур Мовланов, зять народного артиста Алима Гасымова, задержан. Его обвиняют в краже из дома Алима Гасымова.

Бакинский суд по тяжким преступлениям рассматривает дело Эльнура Мовланова, 1979 года рождения, передает Day.Az.

Дело рассматривается под председательством судьи Тельмана Гусейнова.

Потерпевшими по уголовному делу Эльнура Мовланова, обвиняемого в краже, является жена и родственница Алима Гасымова.

Э. Мовланов в настоящее время находится в СИЗО. Его обвиняют в краже золотых украшений, принадлежащих жене Алима Гасымова.

Судебный процесс продолжается.