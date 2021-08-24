https://news.day.az/society/1372533.html Названа дата установки памятника Тагиеву
Названа дата установки памятника Тагиеву
"Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет установлен завтра".
Об этом АПА сообщил автор памятника, народный художник Ханлар Ахмедов, передает Day.Az.
"Работы на территории, где будет установлен памятник, завершены, и постамент уже готов", - сказал он.
Напомним, памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет установлен перед станцией метро "Ичеришехер".
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