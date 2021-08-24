В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 30 человек

В Азербайджане выявлено еще 3 583 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 1 644 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

30 пациентов с коронавирусом скончались.