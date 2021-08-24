В Азербайджане за сутки вакцинировались почти 80 000 человек

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 78 949 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 59 111, вторую дозу получили 19 838 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6 249 673, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 772 533, вторую дозу получили 2 477 140 человек.