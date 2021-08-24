Супруги, заразившиеся коронавирусом на свадьбе внуков, скончались в один день

В Баку супруги скончались в один день от коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, жители столицы Гулу Гулиев (1937 г.р.) и его жена Сария Гулиева (1941 г.р.) заразились COVID-19 на свадьбе своих внуков.

В результате ухудшения состояния они были помещены в больницу модульного типа в поселке Зых.

Супруги скончалась в медцентре 14 августа.