Кафе и рестораны продолжают нарушать карантин

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает проводить рейды в объектах общепита для контроля за выполнением требований карантинного режима, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Так, 23 августа были проведены 703 мониторинга в 415 объектах общепита по стране, в ходе которых в шести из них были выявлены факты грубого нарушения требований карантинного режима.

В связи с выявленными недочетами приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Отметим, что агентство расширило масштаб мониторингов в объектах общепита Баку и регионов страны.