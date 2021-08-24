https://news.day.az/society/1372621.html Кафе и рестораны продолжают нарушать карантин
Кафе и рестораны продолжают нарушать карантин
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает проводить рейды в объектах общепита для контроля за выполнением требований карантинного режима, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.
Так, 23 августа были проведены 703 мониторинга в 415 объектах общепита по стране, в ходе которых в шести из них были выявлены факты грубого нарушения требований карантинного режима.
В связи с выявленными недочетами приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.
Отметим, что агентство расширило масштаб мониторингов в объектах общепита Баку и регионов страны.
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