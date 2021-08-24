https://news.day.az/society/1372646.html Полицейские в штатском провели рейд по соблюдению масочного режима в бакинском метро
Полицейские в штатском провели рейд по соблюдению масочного режима в бакинском метро
Полицейские в гражданской одежде проводят в Бакинском метрополитене контрольно-профилактические мероприятия против лиц, не пользующихся медицинскими масками.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, меры будут продолжаться непрерывно: "Призываем участников движения соблюдать правила. В отношении лиц, не соблюдающих правила, применяются меры административного взыскания".
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