https://news.day.az/society/1372652.html В Азербайджане загорелся газопровод из-за удара молнии - ФОТО
В Азербайджане загорелся газопровод из-за удара молнии - ФОТО
В Гяндже молния ударила в газопровод.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Таги Арани.
В результате стихии сгорело дерево, газопровод поврежден.
В настоящее время в западном регионе сохраняется нестабильная погода.
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