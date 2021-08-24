В Азербайджане загорелся газопровод из-за удара молнии

В Гяндже молния ударила в газопровод.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Таги Арани.

В результате стихии сгорело дерево, газопровод поврежден.

В настоящее время в западном регионе сохраняется нестабильная погода.