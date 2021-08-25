Кому в Азербайджане предназначена третья доза вакцины?

В Азербайджане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Ежедневно в этом процессе принимают участие десятки тысяч человек. Согласно статистике, в настоящее время вакцинировано около 24% населения. Однако этого недостаточно, чтобы победить коронавирус.

Как сообщает Day.Az, исходя из мирового опыта, в нашей стране началось применение третьей дозы вакцины. Цель - обеспечить поддержку иммунитета, полученного от первых доз.

Главный инфекционист Тайяр Эйвазов сообщил Ictimai TV, что третья доза вакцины пока что предназначена для лиц из определенной группы риска.