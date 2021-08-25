Сколько стоит собрать ребенка в школу?

Приближается начало нового учебного года, и один из главных вопросов, интересующий родителей, это цены на школьные принадлежности.

Корреспондент Trend поинтересовался ценами на канцелярские товары в разных частях Баку. Как передает Day.Az, согласно подсчетам, каждому ребенку необходимо минимум 90-95 манатов для покупки формы, рюкзака и школьных принадлежностей.

Представляем цены на школьные принадлежности: ранцы - 18-45 манатов, тетради - от 0,12 до 1 маната, обложки для книг- 0,20 AZN, ручки, простые карандаши от 0,10 до 0,30 AZN, цветные карандаши - от 0,90 AZN до 8 манатов, ластик - 0,10-0,50 AZN, линейка: 0,10-0,40 AZN, пластилин - от 1 до 3 манатов, школьная форма: 40-46 манатов.

Стоит отметить, что сумма может меняться в зависимости от класса и потребностей учащегося.