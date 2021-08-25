В Азербайджане вновь разрешены длительные свидания заключенных с их семьями

В Азербайджане снова разрешены длительные свидания заключенных с их семьями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, подобные встречи уже проходят в ряде пенитенциарных учреждений.

В связи с продолжающейся пандемией длительные свидания с заключенными разрешены только при наличии ковид-паспорта. Таким образом, вакцинированные обеими дозами смогут встретиться со своими родственниками в тюрьме. Те, у кого нет соответствующих документов, на длительную встречу не допускаются.

Отметим, что встречи с заключенными были приостановлены с марта прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции.