https://news.day.az/society/1372732.html В Азербайджане вновь разрешены длительные свидания заключенных с их семьями - УСЛОВИЕ
В Азербайджане вновь разрешены длительные свидания заключенных с их семьями - УСЛОВИЕ
В Азербайджане снова разрешены длительные свидания заключенных с их семьями.
Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, подобные встречи уже проходят в ряде пенитенциарных учреждений.
В связи с продолжающейся пандемией длительные свидания с заключенными разрешены только при наличии ковид-паспорта. Таким образом, вакцинированные обеими дозами смогут встретиться со своими родственниками в тюрьме. Те, у кого нет соответствующих документов, на длительную встречу не допускаются.
Отметим, что встречи с заключенными были приостановлены с марта прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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