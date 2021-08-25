В Азербайджане в общественных местах были задержаны 18 больных коронавирусом

24 августа сотрудники органов внутренних дел на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 18 активных больных коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ сообщение МВД, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой для ожидания медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

По фактам в отношении 3 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.