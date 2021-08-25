https://news.day.az/society/1372752.html В Азербайджане в общественных местах были задержаны 18 больных коронавирусом - МВД
В Азербайджане в общественных местах были задержаны 18 больных коронавирусом - МВД
24 августа сотрудники органов внутренних дел на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 18 активных больных коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение МВД, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой для ожидания медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.
По фактам в отношении 3 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре