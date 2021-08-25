Азербайджан начинает вакцинацию третьей дозой

В Азербайджане гражданам старше 60 лет и медработникам рекомендуется получить третью дозу вакцины от коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и Объединения по управлению территориальными медицинскими (TƏBİB), передает Day.Az.

В заявлении отмечается, что в Азербайджане продолжается процесс вакцинации от COVID-19.

Итоги последних научных исследований свидетельствуют о том, что всем вакцинированным медицинским работникам, гражданам старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой рекомендуется получить третью дозу вакцины от коронавируса. Для этого необходимо занять онлайн-очередь по ссылке.

В заявлении напоминается, что "сертификат о вакцинации" является бессрочным.

Анализ результатов исследований, проведенных как в Азербайджане, так и других странах мира, показывает, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных видов коронавируса является вакцинация. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать медмаски, говорится в заявлении.