В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту продажи поддельных ковид-паспортов

В прокуратуре Лерикского района Азербайджана проведено расследование на основании обращения о выдаче поддельных документов о вакцинации от COVİD-19 некоторым гражданам в медпункте при юридическом лице публичного права "Центральная больница Лерикского района" в селе Блабанд. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на надзорное ведомство, передает Day.Az.

В результате было установлено, что работник медпункта Алтай Аббасов за деньги сфабриковал медицинские документы для некоторых граждан, проживающих в Баку, о том, что они якобы вакцинировались первой и второй дозами препарата от COVİD-19, внеся эту информацию в электронную базу.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.