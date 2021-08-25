В Баку отложили суд по уголовному делу генерала Ровшана Акперова

Заседание по уголовному делу бывшего командира соединения генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, которое должно было состояться сегодня в Бакинском военном суде, перенесено на первое сентября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Один из судей не явился на процесс. Заседание должно было пройти под председательством судьи Габиба Гасанова.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Ровшан Акперов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе "Сикора" (город Киев, ул. Дегтярева, 7) примерно в два - три часа ночи умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акперову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.