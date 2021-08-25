В Баку прошло открытие легендарного кафе Мирвари

В начале этой недели прошло торжественное открытие истинной жемчужины нашего города, кафе Мирвари.

Новое - это незабытое старое. Символ Приморского бульвара, любимое всеми бакинское кафе "Mirvari" возвращается. Ностальгия перестает быть тоской по прошлому и становится радостью встречи с хорошо узнаваемым, но при этом современным и модным проектом. Новый виток стал возможен благодаря ресторанному холдингу Ginza Project.

"Золотой век" бакинского Приморского бульвара - 1960-е. Влюблённый в свой город мэр Баку Алиш Лемберанский в пору хрущёвской оттепели привёз из загранкомандировки архитектурную идею - фото ресторана Los Manantiales, спроектированного выдающимся испанцем Феликсом Канделой. Метко попав в тренд на сооружения природных форм, бакинский архитектор Шульгин изящно переосмыслил оригинальный замысел: визуально лёгкая, светлая, прозрачная конструкция идеально вписалась в приморский контекст. Так появилось кафе-павильон, буквально парящее в воздухе. Если смотреть сверху, восемь тончайших бетонных аркад с большими козырьками образовывали белоснежную раковину, и ласковые волны Каспия сами нашептали название: "Жемчужина".

Свободный столик в кафе сразу стал труднодоступной роскошью. В "Жемчужине" с шиком выгуливали девушек, чтобы впечатлить на первом свидании. Молодёжь отплясывала тут и под модный ВИА "Гая", и под мелодии индийского кино. Толпы туристов, жаждущих фирменной еды и стильных фотографий, сменялись зажигательными семейными торжествами.

Местная жительница вспоминает: "Особо лихой традицией у ребятни считалось взобраться на вершину кафе и плюхнуться в воду. Это было опасно, но разве молодёжь это когда-нибудь останавливало? А в какой ещё бакинской кебабной было такое меню?! Там к обеду подавали осетров, выловленных прямо тут, ведь "Жемчужина" стояла практически на воде, её основание омывал Каспий. Сложно теперь это представить..."

Сегодня Ginza Project возрождает советскую легенду под её более поздним названием - "Мирвари" (азерб. - "жемчужина"). Команда профессионалов, давно известная за пределами России высоким уровнем сервиса и менеджмента, трепетно относится к традициям и статусу культового заведения. За визуальную часть отвечает питерский дизайнер Анастасия Хальчицкая: к ностальгическим интерьерам добавятся комфортные зелёные патио, напоминающие о том, что Приморский - главное место для гуляний. Гастрономию взял на себя именитый бренд-шеф Бахтияр Алиев, знакомый бакинцам по ресторану Chayki: в новое меню перенесутся из прошлого и всевозможные кебабы, и цыплёнок табака, и каспийская осетрина, и знаменитое мороженое трёх разных видов. Ну и конечно, шеф предложит всё разнообразие азербайджанской кухни, с добавлением авторских рецептов: довга, дюшбара, долма, кутабы, восточные сладости.

Но всё же, камбэк легендарного летнего кафе под маркой Ginza Project - это нечто большее, чем открытие его под тем же брендом, в той же локации. Многие местные жители скажут вам, что душа Баку больше всего сохранилась именно здесь. И передать ощущение этой сердечности, трепетности, сентиментальности воспоминаний - главная задача нового "Мирвари".

Сайт: https://ginza.ru/baku

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