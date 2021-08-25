На этой улице в Баку ограничат движение транспорта

С 21:00 25 августа до 06:00 26-го в Баку будет ограничено движение транспорта на участке улицы Мирзы Улугбека от ее пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с улицей Фаига Юсифова), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

На участке улицы будут вестись ремонтные работы.