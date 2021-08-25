https://news.day.az/society/1372806.html На этой улице в Баку ограничат движение транспорта - уже сегодня
На этой улице в Баку ограничат движение транспорта - уже сегодня
С 21:00 25 августа до 06:00 26-го в Баку будет ограничено движение транспорта на участке улицы Мирзы Улугбека от ее пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с улицей Фаига Юсифова), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.
На участке улицы будут вестись ремонтные работы.
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