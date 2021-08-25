https://news.day.az/society/1372817.html В Баку прошли вакцинацию более 25 тыс. работников сферы образования
В Баку прошли вакцинацию более 25 тыс. работников сферы образования
В процессе вакцинации приняли участие 26 486 столичных работников сферы образования.
Как сообщили АПА в Управлении образования города Баку, работники сферы образования чутко относятся к своему здоровью в период пандемии коронавируса и активно участвуют в процесса вакцинации, передает Day.Az.
Отметим, школы Пираллахинского, Хазарского, Бинагадинского, Насиминского, Сабунчинского, Ясамальского и Сураханского районов столицы относятся к учебным заведениям, в которых вакцинация осуществляется образцово. В 37 столичных школах вакцинацию прошли более 90% работников сферы образования.
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