В Баку прошли вакцинацию более 25 тыс. работников сферы образования

В процессе вакцинации приняли участие 26 486 столичных работников сферы образования.

Как сообщили АПА в Управлении образования города Баку, работники сферы образования чутко относятся к своему здоровью в период пандемии коронавируса и активно участвуют в процесса вакцинации, передает Day.Az.

Отметим, школы Пираллахинского, Хазарского, Бинагадинского, Насиминского, Сабунчинского, Ясамальского и Сураханского районов столицы относятся к учебным заведениям, в которых вакцинация осуществляется образцово. В 37 столичных школах вакцинацию прошли более 90% работников сферы образования.