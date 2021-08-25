https://news.day.az/society/1372855.html Азербайджанские миротворцы раздают воду афганцам в аэропорту Кабула - ВИДЕО
Азербайджанские миротворцы раздают воду афганцам в аэропорту Кабула - ВИДЕО
Азербайджанские миротворцы в столице Афганистана Кабуле в очередной раз привлекли внимание своими добрыми делами.
Как сообщает Day.Az, в Сети бьют рекорды по просмотрам кадры, на которых наши миротворцы раздают воду афганцам в аэропорту Кабула.
Представляем вниманию читателей данные кадры:
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