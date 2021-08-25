Азербайджанские миротворцы раздают воду афганцам в аэропорту Кабула

Азербайджанские миротворцы в столице Афганистана Кабуле в очередной раз привлекли внимание своими добрыми делами.

Как сообщает Day.Az, в Сети бьют рекорды по просмотрам кадры, на которых наши миротворцы раздают воду афганцам в аэропорту Кабула. 

Представляем вниманию читателей данные кадры: