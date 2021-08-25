Дети должны своевременно получать необходимые прививки, сказал главный педиатр минздрава Азербайджана Эркин Рагимов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, процент вакцинации другими прививками снизился, так как родители опасаются приводить детей в поликлинику.

"В Азербайджане, как и в других странах, активно идет процесс вакцинации от коронавируса. В вакцинации же другими прививками наблюдается снижение. Родители боятся приводить детей в поликлинику. Однако хочу сказать, что коронавирус редко протекает у детей в тяжелой форме. Призываю не отказываться от рутинных прививок детям, это очень важно. Здоровье ребенка в ваших руках. К тому же существуют также специальные поликлиники, где делаются рутинные прививки", - сказал Рагимов.

Главный педиатр минздрава подчеркнул, что иммунная недостаточность у детей устанавливается только после обследования: "Для усиления иммунитета детей лекарств нет, поэтому целесообразнее своевременно их прививать".