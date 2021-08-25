https://news.day.az/society/1372888.html Главный педиатр Азербайджана сделал предостережение в связи с мультфильмами
Главный педиатр Азербайджана сделал предостережение в связи с мультфильмами
"Некоторые матери считают, что мультфильмы развивают их детей. Это не так. Детям до 2 лет это категорически противопоказано".
Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире на странице министерства здравоохранения в Instagram сказал главный педиатр Минздрава Эркин Рагимов.
Он отметил, что важнее всего для ребенка - проводить время в компании своей матери: "Чрезмерное увлечение детей мультфильмами может заложить основу аутизма. Вообще, когда ребенок ест, ему нельзя давать в руки планшет, телефон. Потому что со временем дети замыкаются в себе, перестают говорить".
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