В настоящее время более 90% умерших от коронавируса в Азербайджане - это невакцинированные граждане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил главный педиатр минздрава Эркин Рагимов в прямом эфире на странице Минздрава в Instagram.

Он отметил, что как нация, мы торопимся с принятием решений.

"Есть такая наука, как статистика. В этом не должно быть никаких сомнений при обмене научно обоснованными мнениями. Исследования в связи с коронавирусом проводятся на миллионах людей. Однозначно можно сказать, что вакцина защищает. И статистика наглядно это показывает. В настоящее время более 90% тех, кто страдает этим заболеванием, подключены к аппаратам ИВЛ, и, к сожалению, умирают, не вакцинированы. Некоторые люди заболевают и после вакцинации. Но они переносят заболевание в легкой форме. Глядя на данные из Израиля, США и Европы, я могу сказать, что лучший способ защититься от коронавируса - пройти вакцинацию. В нашей стране детей пока не вакцинируют. Единственный способ защитить их - вакцинировать людей, окружающих детей", - сказал Рагимов.