В Азербайджане сдадут в эксплуатацию после капремонта 22 школы

В Азербайджане в учебном году 2021/2022 после работ по строительству и капитальному ремонту будут сданы в эксплуатацию 22 школы.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана, передает Day.Az.

Также, согласно информации, будут возведены 15 школ модульного типа.