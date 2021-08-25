https://news.day.az/society/1372910.html В Азербайджане сдадут в эксплуатацию после капремонта 22 школы
В Азербайджане сдадут в эксплуатацию после капремонта 22 школы
В Азербайджане в учебном году 2021/2022 после работ по строительству и капитальному ремонту будут сданы в эксплуатацию 22 школы.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана, передает Day.Az.
Также, согласно информации, будут возведены 15 школ модульного типа.
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