Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 85632 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 58117, вторую дозу получили 27515 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 6335305, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 3830650, вторую дозу получили 2504655 человек.