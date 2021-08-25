https://news.day.az/society/1372919.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 85632 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 58117, вторую дозу получили 27515 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 6335305, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 3830650, вторую дозу получили 2504655 человек.
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