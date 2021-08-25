https://news.day.az/society/1372926.html В минздраве Азербайджана посоветовали не давать детям лекарства для укрепления памяти
В минздраве Азербайджана посоветовали не давать детям лекарства для укрепления памяти
Детям не следует давать лекарства для укрепления памяти.
Об этом сказал главный педиатр минздрава Азербайджана Эркин Рагимов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, для укрепления памяти ребенка, в первую очередь, нужно заниматься вопросами его психологического состояния.
"Использовать для этого лекарственные препараты неправильно и безрезультатно. Родители должны больше заниматься детьми, разучивать с ними стихи. Также детей необходимо ограждать от ситуаций, вызывающих у них тревогу и страх", - сказал Рагимов.
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