https://news.day.az/society/1372959.html В Азербайджане объявлены результаты собеседования по приему на работу учителей
В Азербайджане объявлены результаты собеседования по приему на работу учителей
Собеседование в рамках конкурса по приему на работу учителей биологии, английского языка, русского языка, музыки, географии и истории успешно прошли 415 кандидатов.
Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на минобразования Азербайджана.
Как отмечается, результаты собеседования, проведенного 24 августа, отправлены на личные страницы кандидатов.
Эти кандидаты должны до 18 часов 30 августа представить необходимые документы в местные органы управления в сфере образования.
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