В Азербайджане объявлены результаты собеседования по приему на работу учителей

Собеседование в рамках конкурса по приему на работу учителей биологии, английского языка, русского языка, музыки, географии и истории успешно прошли 415 кандидатов.

Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Как отмечается, результаты собеседования, проведенного 24 августа, отправлены на личные страницы кандидатов.

Эти кандидаты должны до 18 часов 30 августа представить необходимые документы в местные органы управления в сфере образования.