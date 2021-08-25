Стали известны причины ДТП с гибелью 5 человек в Губе и личности погибших

Стали известны причины ДТП, произошедшего сегодня утром на участке автодороги Губа - Хачмаз, проходящем через территорию села Зардаби, и личности погибших.

Как сообщили местному бюро АПА в губинской региональной группе пресс-службы МВД, по предварительным данным, автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель города Губа Нариман Сулейманов, на высокой скорости сбил собаку, внезапно преградившую ему дорогу, передает Day.Az.

В этот момент водитель потерял управление и автомобиль врезался в дерево на обочине дороги. В результате аварии водитель и его пассажиры - житель города Губа Мамедгасан Акберов, жители Кяпязского района города Гянджа Шафа Гасымова, Кямаля Джафарова и жительница Шямкирского района Лариса Гасанова погибли.

По факту проводится расследование.