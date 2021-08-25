В «Ени Клиника» отменена онлайн-очередь для вакцинации

Для ускорения процесса вакцинации против COVID-19 и обеспечения его доступности с 16 июля 2021 года в медучреждении "Ени Клиника" начата вакцинация на основании онлайн-очереди.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации TƏBİB.

Отмечено, что с учетом роста инфицирования коронавирусом в последние дни и больших онлайн-очередей, с 26.08.2021 года система онлайн-очереди будет заменена системой рандеву: "С 26.08.2021 года, зайдя на сайт rendevu.its.gov.az и пройдя регистрацию, можно занять очередь в медучреждении "Ени Клиника" для вакцинации (Coronovac və Pfizer). С учетом этого, просим вас обращаться в медучреждение для вакцинации, заняв очередь только на сайте rendevu.its.gov.az".