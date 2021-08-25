ГЭЦ Азербайджана о конкурсе на специальности, требующие особых способностей

Конкурс по приему в вузы в этом году по специальностям, требующим особых способностей, напряженный. В Баку на 45 мест по специальности "искусство ханенде-вокал" к экзамену допущены 85 человек, "инструментальное исполнение" - на 30 мест 116 человек, по специальности "физическое воспитание и допризывная подготовка" - на 380 мест к экзамену допущены 1944 человека.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Day.Az.

Она добавила, что по декоративно-прикладному искусству по Баку на 80 мест претендуют 430 человек, по специальности "живопись" - на 35 мест 59 человек, по "графике" - на 22 места 83 человека, по "преподаванию изобразительного искусства" - на 245 мест 556 человек, по "дизайну" - на 310 мест 596 человек. Конкурс по специальности "скульптура" менее напряженный, и на 10 мест претендуют 11 человек.