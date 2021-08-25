Все этапы приемных экзаменов в вузы будут бесплатными для детей шехидов и участников войны

Внесено изменение в правила приема студентов в средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики на базе полного среднего образования и в правила приема в вузы.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с решением, за счет средств госбюджета участие в конкурсе будет проводиться для следующих лиц:

- для абитуриентов, впервые обратившихся для участия в экзамене по приему в средние специальные учебные заведения;

- для абитуриентов, впервые обратившихся для участия в приемных экзаменах в бакалавриат вузов (базовое медицинское образование);

- для детей лиц, ставших инвалидами в борьбе за территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджанской Республики;

- для членов детей шехидов;

- для детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки;

- для лиц со статусом вынужденного переселенца;

- для инвалидов I и II группы, в том числе для детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, раньше в конкурсе могли участвовать за счет государства только абитуриенты, впервые подавшие документы на вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения и на степень бакалавра (базовое медицинское образование).

В остальных случаях участие в конкурсе было платным.

Согласно изменению, в дальнейшем за счет государственного бюджета смогут участвовать в конкурсе дети лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, члены семей шехидов, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети вынужденных переселенцев и инвалидов I и II степени, в том числе дети с ограниченными возможностями моложе 18 лет.

Решение подготовлено в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 7 мая 2021 года № 2635 "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики" О дополнительных мерах по регулированию организации приемных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики".