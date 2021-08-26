Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду в страну крупной партии наркотиков
Предотвращена контрабанда в Азербайджан около 9 кг наркотиков и крупной партии психотропных веществ.
Как сообщили Day.Az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 25 августа в результате бдительности сотрудников службы была предотвращена контрабанда 8 кг 500 гр наркотиков, 8370 психотропных и сильнодействующих веществ в Азербайджан.
В результате оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск ГПС, задержан один подозреваемый, который пытался забрать сверток на территории села Араитли Физулинского района и скрыться.
Задержанный был опознан как житель Баку Керимов Зияд Ахад оглу (1994 г.р.). При осмотре свертка в нем были обнаружены и изъяты 8 кг 500 г наркотиков и 8370 таблеток прегобалина.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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