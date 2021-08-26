Я даже не представляла себе, что смогу еще раз увидеть Шушу спустя 29 лет, сказала в четверг Карабахскому бюро Trend уроженка города Хитаба Мамедова, передает Day.Az.

По словам Мамедовой, она долгие годы проработала в Шуше директором школы.

"Мне было 42 года, когда я покинула Шушу. Сейчас я не могу сдержать слезы. Мне 71 год, и я даже не представляла, что смогу еще раз увидеть родной город. Это для меня огромная радость, сбылись мои сны и желания. Я признательна Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему за этот день. Благодарю судьбу за то, что она подарила нам этот день. Мы всю жизнь будем признательны нашему Президенту за эти счастье и радость", - сказала она.