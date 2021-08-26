https://news.day.az/society/1373175.html Шушинцы совершили намаз в мечети Говхар ага - ФОТО
Шушинцы совершили намаз в мечети Говхар ага - ФОТО
26 августа в город Шуша прибыли 52 его уроженца, которые совершили намаз в мечети Говхар ага. Об этом сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.
Шушинцы прочитали молитвы за упокой душ шехидов, пожелали выздоровления раненым участникам войны.
Отметим, что поездка организована спецпредставительством Президента Азербайджана в Шушинском районе и Управлением государственного заповедника города Шуша.
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