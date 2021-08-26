В тушении пожара в Габале задействованы два вертолета МЧС
В тушении пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района, задействованы два вертолета авиаотряда МЧС, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ведомство.
Для тушения пожара дополнительно привлечены 34 человека личного состава войск гражданской обороны МЧС.
Ранее на короткий номер 112 горячей линии министерства поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом в Габалинском районе.
К тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.
По предварительной информации, горят сухая трава и кустарник.
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