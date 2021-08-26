https://news.day.az/society/1373242.html В Азербайджане с этого месяца начнет снижаться число заболевших коронавирусом - член Оперштаба
В Азербайджане с этого месяца начнет снижаться число заболевших коронавирусом - член Оперштаба
В настоящее время мы находимся в середине новой волны вируса COVID-19. Волны коронавируса достигают пика в течение 2-3 недель после начала. После 10 дней пребывания на пике они вновь идут на спад.
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью Real TV член оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, заместитель председателя комитета здравоохранения парламента Азербайджана Рашад Махмудов.
Он добавил, что положительные эпидемиологические показатели начнут появляться в середине сентября.
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